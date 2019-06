Avis aux médias - Une famille locale reçoit les clés d'une maison d'Habitat pour l'humanité, avec le soutien des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan

PRINCE ALBERT, SK, le 6 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Crown Investments Corporation et député provincial de Prince Albert Carlton, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), accompagné d'un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et de Jan Thomas, directeur général d'Habitat pour l'humanité - Prince Albert, procéderont à l'ouverture officielle d'une nouvelle maison d'Habitat pour l'humanité à Prince Albert.

Date : le 7 juin 2019



Heure : 12 h



Endroit : 589, 24e rue Est

Prince Albert (Saskatchewan)





SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 604-787-1787, lcatling@cmhc-schl.gov.sk.ca; Leya Moore, Ministère des services sociaux de la Saskatchewan, 306-787-3610, leya.moore@gov.sk.ca

Related Links

www.cmhc-schl.gc.ca