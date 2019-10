Avis aux médias : un guide de ressources incontournable pour les médias à l'occasion du jour du Souvenir

OTTAWA, le 30 oct. 2019 /CNW/ - Avez-vous besoin d'aide pour le développement de vos articles pour le jour du Souvenir ?

Bibliothèque et Archives Canada constitue l'une des institutions de mémoire les plus consultées à l'occasion de cette journée. Pour certains, nous sommes le secret le mieux gardé…au Canada !

Peut-être le saviez-vous : BAC a sans doute les archives les plus importantes sur la Première Guerre mondiale.

Nous avons produit un dossier de presse pour aider les médias qui souhaitent couvrir le jour du Souvenir. Nous vous proposons des histoires originales qui pourraient intéresser vos auditoires ou lectorats et des ressources que vous pouvez utiliser pour trouver une photo, un document rare, une chanson d'époque ou un film d'archives pour vos émissions, reportages ou articles.

Accéder au guide :

Jour du Souvenir : un guide essentiel pour les médias (2019)

Bibliothèque et Archives Canada est en ligne au bac-lac.gc.ca. Restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, de Flickr, des blogues et des balados pour rester au fait des dernières nouvelles de Bibliothèque et Archives Canada.

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

Renseignements: Richard Provencher, Relations avec les médias, 819-994-4589, BAC.Media.LAC@canada.ca

Related Links

www.lac-bac.gc.ca