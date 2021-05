Avis aux médias - Télescope spatial James Webb : séance d'information virtuelle de l'Agence spatiale européenne

LONGUEUIL, QC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le mardi 1er juin à 9 h (HE), l'Agence spatiale européenne (ESA) tiendra une séance d'information virtuelle sur le télescope spatial James Webb, l'observatoire spatial le plus puissant et le plus complexe à ce jour.

Le directeur général, Exploration spatiale, de l'Agence spatiale canadienne, M. Gilles Leclerc, sera présent avec des représentants de l'ESA et de la NASA pour parler de la mission, dont le lancement est prévu dans le courant de l'automne.

Les journalistes qui souhaitent poser des questions doivent remplir le formulaire d'accréditation (en anglais seulement) au plus tard le 31 mai.

Les échanges se feront en anglais.

Date : 1er juin 2021



Heure : 9 h (HE)



Quoi : Séance d'information de l'ESA sur le télescope spatial James Webb



Qui : Günther Hasinger, directeur scientifique, ESA

Thomas Zurbuchen, administrateur associé, Direction des missions scientifiques, NASA

Gilles Leclerc, directeur général, Exploration spatiale, ASC

Antonella Nota, scientifique, Projet Webb, ESA

Daniel de Chambure, responsable par intérim, Adaptations et missions futures d'Ariane 5, ESA

Beatriz Romero, gestionnaire du projet Webb, Arianespace



Où : En ligne. Les journalistes inscrits recevront un courriel où la façon de se connecter sera précisée. La conférence de presse sera aussi retransmise en direct sur la chaine ESA Web TV (en anglais seulement).

