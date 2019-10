Avis aux médias - #RIDEAUHALLoween : La mort au menu

OTTAWA, le 25 oct. 2019 /CNW/ - Rideau Hall n'a jamais organisé de dîner du genre auparavant. L'atmosphère ne sera peut-être pas aussi « vivante » que d'habitude, mais cet événement restera gravé dans votre mémoire. Le soir de l'Halloween, les employés de Rideau Hall reviendront d'entre les morts pour vous effrayer, vous divertir et vous offrir des friandises.

Les activités se dérouleront à l'intérieur et à l'extérieur du Centre d'accueil des visiteurs, ainsi que près des grilles d'entrée Thomas et Sussex.

Nouvelles activités pour tous!

Visitez notre cuisine effrayante. Apprenez-en plus sur ce qui sort de la terre et essayez d'identifier des animaux par leurs squelettes avec l'aide du personnel du Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. N'oubliez pas de prendre une photo à la table hantée garnie de mets suspects et étranges, et de la partager avec le mot-clic #RIDEAUHALLoween.

Les employés de Rideau Hall distribueront des friandises aux visiteurs de tout âge. N'oubliez surtout pas de prendre votre ration de friandises avant de partir!

Quand : Le jeudi 31 octobre 2019, de 17 h à 20 h

Où : Grille d'entrée Thomas, 1, promenade Sussex (les activités se tiendront à l'intérieur et à l'extérieur du Centre d'accueil)

Stationnement : Stationnement dans les rues avoisinantes

Information pour le public :

613-991-4422

1-866-842-4422 (sans frais)

guide@gg.ca

www.gg.ca/visitez-nous

Les membres des médias qui souhaitent couvrir cet évènement sont priés de communiquer

avec le Bureau de presse de Rideau Hall.

Renseignements: pour les médias : Charles Anido, Bureau de presse de Rideau Hall, 343-548-1784 (cell.), charles.anido@gg.ca

