Avis aux médias - Remise du Prix Michener et des bourses Michener-Deacon

OTTAWA, le 12 juin 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, sera l'hôte de la cérémonie de remise du Prix Michener, en reconnaissance de l'excellence en journalisme d'intérêt public, et des bourses Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête. La cérémonie aura lieu le vendredi 14 juin 2019, à 18 h, à Rideau Hall.

Finalistes pour le Prix Michener de 2018

CBC-TV The Fifth Estate

The Waterloo Region Record

St. Catharine's Standard

The Toronto Star/CBC News/Société Radio-Canada

The Telegraph-Journal

CBC North/APTN

Reconnaissant la contribution exceptionnelle et impartiale au journalisme d'intérêt public, le prix est remis à un organisme de presse parmi les quotidiens, les stations et les réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion, les agences de presse, les périodiques, les revues et les médias journalistiques en ligne.

Bourses Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête de 2019

Corbett Hancey

Greg Mercer

Ces bourses ont été créées afin d'encourager l'excellence en journalisme d'enquête dans les médias imprimés, radiodiffusés, télédiffusés et en ligne. Les lauréats de cette bourse doivent entreprendre un projet répondant aux critères du Prix Michener et qui procurera des avantages concrets pour le bien collectif ou qui améliorera la politique publique, les normes déontologiques, la gouvernance organisationnelle ou la vie des Canadiens.

À propos de la Fondation des Prix Michener

La Fondation des Prix Michener célèbre et favorise l'excellence en journalisme d'intérêt public au Canada. Le Prix Michener a été institué en 1970, sous les auspices du très honorable et regretté Roland Michener, qui a été gouverneur général de 1967 à 1974. Pour en savoir davantage, visitez www.prixmichener.ca.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cet évènement sont priés de confirmer leur présence au préalable auprès du Bureau de presse de Rideau Hall.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Julie Rocheleau, Bureau de presse de Rideau Hall, 613-302-0249 (cell.), julie.rocheleau@gg.ca; Margo Goodhand, La Fondation des Prix Michener, margogoodhand@gmail.com

Related Links

http://www.gg.ca/