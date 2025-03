Avis aux médias - Projet de loi 89 - Les organisations syndicales manifestent

MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - Des centaines de travailleuses et de travailleurs profiteront de la présence de Jean Boulet, ministre du Travail, devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour manifester leur colère face au projet de loi 89. Des représentantes et représentants de neuf organisations syndicales, soit l'APTS, la CSD, la CSN, la CSQ, la FAE, la FIQ, la FTQ, le SFPQ et le SPGQ seront présents.

Aide-mémoire

QUOI : Rassemblement de travailleuses et de travailleurs

contre le projet de loi 89



QUAND : 14 mars 2025, à 11 h 30

Prises de parole à 12 h 15



OÙ : 777, boul. Robert-Bourassa, Montréal, QC H3C 3Z7



QUI : Caroline Senneville, présidente de CSN

Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ

Éric Gingras, président de la CSQ

Luc Vachon, président de la CSD

Mélanie Hubert, présidente de la FAE

Guillaume Bouvrette, président du SPGQ

Laurier Ouellet, vice-président de la FIQ

Émilie Charbonneau, vice-présidente de l'APTS

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Maxime Clément, APTS, 514 792-0481; Simon Lajoie, CSD, 514 662-5495; Noémi Desrochers, CSN, 514 216-1825; Maude Messier, CSQ, 514 213-0770; Marie-Ève Rancourt, FAE, 514 709-7763; Philippe Desjardins, FIQ, 581 995-0762; Jean Laverdière, FTQ, 514 893-7809; Éric Lévesque, SFPQ, 418 564-4150; Nathalie Côté, SPGQ, 418 254-7892