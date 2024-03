OTTAWA, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Pêches et Océans Canada tiendra des séances virtuelles d'information technique, visant à informer sur l'évolution des conditions océaniques et les répercussions sur la crevette de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent.

Date : Le mardi 12 mars 2024

Lieu : En virtuel (ZOOM)

Séance en anglais (heure locale)

Terre-Neuve-et-Labrador : 11 h Atlantique : 10 h 30 Québec : 9 h 30

Séance en français (heure locale)

Terre-Neuve-et-Labrador : 12 h Atlantique : 11 h 30 Québec : 10 h 30

Inscription : Nous demandons aux médias souhaitant assister aux séances d'information de communiquer au préalable avec les Relations avec les médias de Pêches et Océans Canada à [email protected].

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Jérémy Collard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]