Avis aux médias - Nouvelle grève à l'École de technologie supérieure (ÉTS)

MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - En négociation depuis 2022, les chargé-es de cours de l'ÉTS déclenchent une nouvelle période de grève. Il pourrait y en avoir 14 autres si la négociation n'avance pas assez vite afin de régler dans les prochaines semaines.

Quoi : Manifestation des chargé-es de cours de l'ÉTS ainsi que d'autres chargé-es de cours en provenance d'autres universités québécoises en appui aux grévistes.

Qui :

Stéphane Lafrance, vice-président du Syndicat des chargé-es de cours de l'École de technologie supérieure.

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Christine Gauthier, vice-présidente de la FNEEQ-CSN

Yvan Duceppe, trésorier de la CSN

Où : Pavillon B de l'ÉTS, 1111 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Quand : 12 h 30 aujourd'hui

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) regroupe quelque 37 000 membres en enseignement supérieur, à savoir les professeur-es de 45 cégeps et 12 collèges privés, ainsi que des chargé-es de cours, tuteurs et tutrices, étudiantes et étudiants salariés dans onze universités québécoises.

