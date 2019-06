Avis aux médias - Nouvel ensemble de logements pour locataires à revenus mixtes inaugurés à Edmonton

EDMONTON, le 26 juin 2019 /CNW/ - Veuillez vous joindre à l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), à l'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, et à des représentants de Capital Region Housing pour l'inauguration officielle de Parkdale ONE.

Date : 26 juin 2019 Heure : 10 h Endroit : 8315 115th Avenue NW Edmonton, Alberta

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Valérie Glazer, Ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social, 819-654-5546, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca; Natalie Tomczak, 587-596-8187, Attachée de presse, ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta; Angelina Ritacco, Relations avec les medias, SCHL, 416-218-3320, aritacco@cmhc.ca

