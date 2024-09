TORONTO, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Veuillez noter que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Scarborough--Rouge Park, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et de John Gordon, président-directeur général de la National Indigenous Collaborative Housing Inc. (NICHI), annonceront des récipiendaires de financement pour des projets de logement.

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et députée de Toronto-Centre, ainsi que Pam Damoff, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères et députée de Oakville-Nord--Burlington, seront aussi présentes.

Date : Le 6 septembre août 2024

Heure : 12 h (HE)

Lieu :

439 rue Dundas Est

Toronto, Ontario

M5A 2B1

NICHI

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Justin Prest, Gestionnaire, Communications et relations publiques, National Indigenous Collaborative Housing Inc.(NICHI), [email protected], 1-873-455-5557