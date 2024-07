MONTRÉAL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - La directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD), Véronique Doucet, se joint à Lime pour inviter les représentants des médias à un événement médiatique marquant le début de la saison estivale 2024 sous le signe de la mobilité durable au parc Jean-Drapeau, lors duquel elle dévoilera les détails de la nouvelle offre de trottinettes électriques bonifiée du parc Jean-Drapeau. Afin de permettre aux nouveaux conducteurs de se familiariser avec les principes de conduite sécuritaire, Lime animera ensuite un atelier « Sécurité à trottinette » et distribuera des casques gratuits.

Mobilité durable - Le parc Jean Drapeau signe une entente avec Lime et dévoile une offre de trottinettes électriques bonifiée pour l’été 2024 (Groupe CNW/Société du parc Jean-Drapeau) (Groupe CNW/Société du parc Jean-Drapeau) Logo du parc Jean-Drapeau (Groupe CNW/Société du parc Jean-Drapeau)

Quand : Mercredi 3 juillet 2024 Quoi : 13 h 30 : Mot de Véronique Doucet

13 h 50 : Période de questions pour les médias

14 h : Atelier « Sécurité à trottinette » présenté par Lime

14 h 30 : Fin de l'événement Où : Parc Jean-Drapeau

Près du métro, du côté de la Biosphère

Il y aura plusieurs opportunités de prises d'images et des possibilités d 'entrevues .

À propos du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale. Pour tout savoir sur les activités du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

À propos de Lime

La mission de Lime est de bâtir un avenir où le transport est partagé, électrique et décarboné. En tant que premier fournisseur mondial de véhicules électriques partagés, Lime s'associe à des villes pour déployer des vélos et des trottinettes électriques afin de desservir tout trajet de moins de cinq kilomètres. Classée parmi les 100 entreprises les plus influentes par Time Magazine et parmi les marques importantes par Fast Company, Lime a effectué plus de 550 millions de trajets dans plus de 280 villes sur les cinq continents, encourageant ainsi l'arrivée de nouvelles alternatives à la possession d'une voiture. Pour en savoir plus, rendez-vous sur li.me.

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements : Société du parc Jean-Drapeau, Audrey Beaumont, 418 283-2796, [email protected]; Lime, Jacob Tugendrajch, 917 544-1479, [email protected]