OTTAWA, ON, le 12 mars 2024 /CNW/ - C'est avec regret que Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, ne visitera plus les installations du centre de ressourcement des vétéranes Pepper Pod le 13 mars 2024. Elle a hâte de pouvoir visiter le centre à une date ultérieure.

À propos de Pepper Pod

Le Pepper Pod est un centre de ressourcement qui sert, soutient et inspire les femmes de la communauté des anciennes combattantes canadiennes, dans le but de créer des groupes tissés serré qui se soutiennent mutuellement. Le centre propose des programmes spécialement conçus pour les anciennes combattantes, leur donnant l'occasion de nouer des liens par le biais d'activités et d'événements.

Pour en savoir plus sur le Pepper Pod

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]; Sandra Perron, Fondatrice et PDG, Le Pepper Pod, [email protected]