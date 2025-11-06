Avis aux médias - MISE À JOUR - Le vendredi 7 novembre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

06 nov, 2025, 20:54 ET

OTTAWA, ON, le 6 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région du Grand Toronto (Ontario)


12 h 45 

Le premier ministre prononcera une allocution et sera l'invité d'honneur d'une conversation sur le Budget 2025 avec le Cercle canadien de Toronto.




Notes à l'intention des médias :


  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 00.


13 h 45 

Le premier ministre visitera un institut de recherche en intelligence artificielle pour mettre en lumière les nouveaux investissements prévus au Budget 2025 en matière de recherche, de développement et d'innovation.




Note à l'intention des médias :


  • Prise d'images pool

