Cabinet du Premier ministre du Canada

07 nov, 2025, 09:07 ET

OTTAWA, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région du Grand Toronto (Ontario)

 

10 h 30

Le premier ministre visitera un centre des arts et de la culture pour mettre en lumière les nouveaux investissements prévus au Budget 2025 qui visent à soutenir la culture canadienne.
   
 

Note à l'intention des médias :

 

 

  • Prise d'images pool
   

12 h 45 

Le premier ministre prononcera une allocution et sera l'invité d'honneur d'une conversation sur le Budget 2025 avec le Cercle canadien de Toronto.
   
 

Notes à l'intention des médias :

 

 

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 00.
   

13 h 45 

Le premier ministre visitera un institut de recherche en intelligence artificielle pour mettre en lumière les nouveaux investissements prévus au Budget 2025 en matière de recherche, de développement et d'innovation.
   
 

Note à l'intention des médias :

 

 

  • Prise d'images pool

