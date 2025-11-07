Région du Grand Toronto (Ontario)

10 h 30 Le premier ministre visitera un centre des arts et de la culture pour mettre en lumière les nouveaux investissements prévus au Budget 2025 qui visent à soutenir la culture canadienne.

Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool

12 h 45 Le premier ministre prononcera une allocution et sera l'invité d'honneur d'une conversation sur le Budget 2025 avec le Cercle canadien de Toronto.

Notes à l'intention des médias :

Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 00.

13 h 45 Le premier ministre visitera un institut de recherche en intelligence artificielle pour mettre en lumière les nouveaux investissements prévus au Budget 2025 en matière de recherche, de développement et d'innovation.

Note à l'intention des médias :