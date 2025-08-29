Mise à l'essai du nouveau programme de français - Un programme modernisé, enraciné dans la culture québécoise, pour faire aimer notre langue

QUÉBEC, le 29 août 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, dévoile aujourd'hui la toute nouvelle version du programme de français pour les élèves du primaire et du secondaire, tel qu'il s'était engagé à le faire et près d'un quart de siècle après la dernière révision en profondeur. Cette nouvelle version sera mise à l'essai dans une cinquantaine de classes dès maintenant et déployée dans toutes les écoles à la rentrée 2026.

Ce programme marque un tournant important dans l'enseignement de la langue. Il s'attache à la rendre vivante et attrayante, en puisant dans la richesse de la culture québécoise et en revoyant certains contenus pour la mettre en valeur. Nos œuvres d'ici deviennent autant de leviers pour enseigner les règles - de grammaire, d'orthographe et de ponctuation, par exemple - qui font la complexité et la beauté du français. L'objectif : amener les élèves à mieux communiquer, lire et écrire, tout en nourrissant leur plaisir d'apprendre et leur attachement à notre langue.

En résumé :

Communication orale : le fait de donner plus de place à l'oral, particulièrement au primaire, améliore la maîtrise du français à long terme, car la langue orale sert de fondement à l'apprentissage de la langue écrite;

Liste orthographique commune : grâce à la liste orthographique obligatoire, tous les élèves du primaire auront les mêmes bases pour bien maîtriser l'orthographe des mots.

La culture au service de l'apprentissage

Musique, littérature, théâtre, cinéma, séries : la culture québécoise sera au cœur de l'enseignement du français.

Chaque élève prendra part, chaque année, à un minimum de cinq expériences culturelles choisies dans un éventail d'activités stimulantes : cercles de lecture, rencontres avec des écrivains, visites de lieux historiques ou patrimoniaux, animations littéraires en classe, découvertes d'artistes d'ici, etc.

Les élèves devront également lire au moins dix textes ou ouvrages chaque année, dont au moins la moitié mettront en valeur la culture québécoise et francophone (alors qu'auparavant, c'était huit textes québécois aux trois ans). Romans, nouvelles, poèmes, pièces de théâtre et récits divers élargiront leur horizon culturel, tout en enrichissant leur vocabulaire et en renforçant leurs compétences linguistiques.

La communication orale : s'exprimer pour mieux penser

Le programme accorde une nouvelle place à la communication orale, particulièrement en 1re et 2e année du primaire. Discussions, débats, dialogues, jeux de rôle et mises en situation remplaceront en partie les exposés traditionnels pour rapprocher l'apprentissage des réalités de la vie quotidienne. C'est en développant d'abord leurs compétences à l'oral que les élèves pourront ensuite mieux maîtriser l'écriture.

Lire et écrire tous les jours

Tout en renforçant la communication orale, le nouveau programme fait de la lecture et de l'écriture des pratiques quotidiennes dans la classe, et ce, dès la première année du primaire.

Écrire tous les jours des textes courts, surtout au primaire, des résumés, des réflexions ou des créations personnelles est l'approche priorisée. C'est la constance et la régularité qui comptent, car c'est en écrivant souvent que les élèves structurent leur pensée et acquièrent une véritable aisance langagière. L'apprentissage de l'écriture à la main demeure également essentiel, puisqu'il crée de meilleures connexions avec le cerveau et favorise la mémorisation.

La lecture quotidienne quant à elle - qu'il s'agisse d'un roman, d'une chanson, d'un article d'actualité - constitue une occasion de découvrir la richesse de la langue, d'en saisir les nuances et d'en approfondir la compréhension. Rappelons que la lecture est un déterminant majeur de la réussite éducative de nos jeunes. C'est pourquoi il est important que les enfants découvrent le plaisir de la lecture dès le plus jeune âge, notamment en compagnie de leurs parents.

Grammaire clarifiée et vocabulaire commun

Les contenus grammaticaux ont été repensés pour être mieux répartis tout au long du parcours scolaire et faciliter la transition entre le primaire et le secondaire. Ces ajustements visent à réduire les redondances et à permettre aux enseignants d'approfondir l'enseignement selon les niveaux.

Par ailleurs, la liste orthographique du primaire de 3 000 mots, autrefois facultative, devient obligatoire de façon à établir une base commune pour l'apprentissage de l'orthographe. Cette liste, actualisée et modernisée, prévoit 2 700 mots répartis de la 1re à la 6e année, auxquels s'ajoutent 300 mots choisis par l'enseignant en fonction des années scolaires.

Citation :

« Le français est notre langue, notre fierté, le lien qui nous unit comme peuple. Chaque journée d'école doit être l'occasion pour nos élèves d'apprendre à mieux parler, lire et écrire en français. Un crayon à la main, un livre ouvert, une chanson québécoise dans les oreilles : c'est ainsi qu'on développe l'amour et la maîtrise de notre langue. Avec ce programme renouvelé, nous plaçons le français et la culture québécoise au cœur de l'expérience scolaire. Nous le modernisons pour répondre aux besoins des élèves d'aujourd'hui et leur offrir une langue de qualité, essentielle à leur réussite scolaire, personnelle et professionnelle. Nous le faisons pour eux et pour l'avenir du Québec. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

• Informations complémentaires:

Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville , a annoncé la révision du programme de français en juin 2023.

, a annoncé la révision du programme de français en juin 2023. Voici quelques changements apportés à la répartition des contenus grammaticaux : Le complément direct et le complément indirect sont maintenant vus au secondaire; Les constituants de la phrase (sujet-prédicat et complément de phrase) sont maintenant abordés dès la 1 re année du primaire; L'apprentissage des principaux verbes modèles à l'infinitif présent, tels que les verbes avoir , être , aimer , manger et savoir débutera désormais dès la 3 e année du primaire; Pour permettre ces changements, l'étude de certains verbes particuliers sera déplacée au secondaire, ce qui assurera une progression plus cohérente.

Dès cette année, 55 enseignants et 51 conseillers pédagogiques, issus d'écoles publiques et privées réparties dans tous les coins du Québec, mettront ce programme à l'épreuve. Les observations recueillies permettront d'apporter, au besoin, les derniers ajustements en vue de son implantation officielle dans l'ensemble du réseau scolaire québécois à la rentrée 2026.

Liens connexes :•

Ministère de l'Éducation

