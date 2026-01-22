MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Conformément à son Plan d'action 2035, Hydro-Québec annonce le début des démarches réglementaires visant la conversion de la centrale de TC Énergie à Bécancour en vue de son utilisation lors des pointes de consommation. Celle-ci sera approvisionnée au gaz naturel renouvelable. Cette initiative offrira à Hydro-Québec une police d'assurance lui permettant de disposer de puissance supplémentaire lors des journées les plus froides de l'hiver.

L’actuelle centrale de cogénération de Bécancour pourrait fournir jusqu’à 350 MW de puissance lors des pointes de consommation. (Groupe CNW/Hydro-Québec)

La centrale sera utilisée de façon ponctuelle pour maintenir la stabilité et la fiabilité du réseau lorsque la demande atteindra des sommets. Sa capacité est d'environ 350 MW, soit la capacité nécessaire pour alimenter 70 000 résidences.

La conversion de cette centrale est l'une des nombreuses initiatives d'Hydro-Québec visant à assurer la fiabilité du réseau en période de pointe hivernale. Parmi celles-ci, la réduction volontaire de la consommation occupe une place primordiale. À titre d'exemple, les offres et programmes pour les clientèles résidentielle et d'affaires d'Hydro-Québec, comme Hilo, la tarification dynamique et la gestion de la demande de puissance, qui permettent d'éviter la consommation d'environ 2 600 MW durant les pointes.

Des besoins croissants lors des pointes hivernales et des outils pour y répondre

La croissance actuelle de la demande d'électricité a un impact direct sur les pointes de consommation en hiver. Elle oblige Hydro-Québec à intégrer des infrastructures qui fournissent de la puissance électrique. Rappelons qu'en février 2023, une pointe de consommation historique a été atteinte, dépassant 43 000 MW. Depuis, en décembre 2025, Hydro-Québec a enregistré trois records de consommation consécutifs pour ce mois de l'année.

Citation

« La sécurité énergétique du Québec, c'est notre affaire. Nous allons transformer une installation qui existe déjà pour nous permettre de répondre aux besoins de nos clients lors des périodes de forte demande. Avec nos offres en efficacité énergétique déjà en cours et celles qu'on va mettre de l'avant pour aller plus loin, Hydro-Québec pourra compter sur un coffre à outils bien rempli lors des journées froides en hiver. »

-- Dave Rhéaume, vice-président exécutif - Stratégie énergétique et réglementaire et activités industrielles, Hydro-Québec

Prochaines étapes

Hiver 2026 : TC Énergie entamera les démarches nécessaires à l'obtention des autorisations pour la conversion de la centrale.

2026-2028 : Sous réserve des approbations requises, les équipements de la centrale seront convertis pour fonctionner lors des pointes.

La mise en service est prévue à l'horizon 2028-2029.

SOURCE Hydro-Québec

Pour information : Hydro-Québec, Relations avec les médias, [email protected], 514 289-5005