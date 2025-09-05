Violence envers le personnel scolaire - Un protocole pour protéger les membres de nos équipes-écoles

QUÉBEC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Pour mieux protéger celles et ceux qui travaillent dans nos écoles, et comme il s'y était engagé, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, présente aujourd'hui un nouveau protocole qui sera diffusé dans l'ensemble des établissements scolaires du Québec. Concrètement, celui-ci contribuera à prévenir les situations à risque, à assurer une prise en charge immédiate des événements de violence et à garantir que des suivis rigoureux soient réalisés par la suite. Cette annonce s'inscrit dans une volonté commune discutée à maintes reprises avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Ce protocole a été élaboré en collaboration avec les partenaires du réseau scolaire et les organisations syndicales, dont la CSQ et ses fédérations du réseau scolaire, qui en avaient d'ailleurs fait la proposition en mars dernier. Il définit une marche à suivre et des mesures concrètes à prendre avant, pendant et après un geste de violence de façon à assurer une prise en charge, notamment :

en prévention : s'assurer que les accès aux écoles sont sécurisés (ex. : portes verrouillées et accessibles uniquement aux personnes autorisées), retirer les objets qui pourraient blesser ou servir de projectiles et préparer un plan d'intervention;

s'assurer que les accès aux écoles sont sécurisés (ex. : portes verrouillées et accessibles uniquement aux personnes autorisées), retirer les objets qui pourraient blesser ou servir de projectiles et préparer un plan d'intervention; en intervention : sécuriser l'environnement, maintenir la communication en tout temps et, en cas d'escalade, appliquer les techniques de protection apprises en formation;

sécuriser l'environnement, maintenir la communication en tout temps et, en cas d'escalade, appliquer les techniques de protection apprises en formation; en suivi : aviser immédiatement la direction, accompagner les victimes et les témoins, et orienter rapidement la personne visée vers le Programme d'aide aux employés (PAE).

Plusieurs écoles du Québec ont déjà pris des initiatives au cours des dernières années. Avec ce nouveau protocole, le gouvernement va plus loin : il recommande au réseau un encadrement pour que chaque école applique les bonnes pratiques et s'assure qu'aucun geste de violence envers le personnel ne sera toléré ou banalisé.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux mesures déjà mises en place au cours des derniers mois, comme le gabarit commun de plan de lutte transmis en février à toutes les écoles, la création d'une Semaine nationale de prévention de la violence et de l'intimidation, incluant un temps d'arrêt national dans les écoles du Québec, et de nouvelles règles pour renforcer le respect et le civisme, dont l'interdiction du cellulaire, le vouvoiement et les gestes réparateurs.

Citations :

« Nous ne devons accepter aucun geste de violence, que l'on parle d'incident entre les élèves ou envers le personnel scolaire. Au cours des dernières années, nous avons réalisé des avancées pour faire en sorte que les écoles du Québec soient des environnements sains et sécuritaires pour les élèves, notamment grâce à notre plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Nous avons la responsabilité de travailler ensemble pour assurer un même environnement sain au personnel scolaire. Ce guide donne aux écoles des moyens concrets et clairs d'agir afin que chaque adulte qui travaille auprès de nos enfants sente que la situation vécue est prise au sérieux et prise en charge du début à la fin. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Avec cet outil, le personnel victime de violence sera enfin traité équitablement partout à travers le Québec, et non plus à géométrie variable. La violence commise à l'égard du personnel est préoccupante et entraîne des conséquences sur les plans physique, psychologique et social, de même qu'elle affecte le climat de l'établissement. Entre la sensibilisation et les plans de lutte, il faut s'assurer que les interventions adéquates sont faites lorsqu'un geste de violence est commis envers un membre du personnel scolaire par un jeune ou un parent, que des mesures sont prises et que les suivis seront assurés. C'est ce que les membres du personnel réclament. Ce protocole d'intervention est une réponse concrète pour que cesse la banalisation de la violence envers le personnel dans les milieux. »

Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec

Renseignements supplémentaires :

Ces travaux ont été menés en collaboration avec plusieurs partenaires : la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ); l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ); la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses trois fédérations du secteur scolaire, soit la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS) et la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation (FPPE), ainsi que l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ); le Syndicat des professionnelles et professionnels de Laval-Rive-Nord (SPPLRN); la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP); le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) le Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau (SEPB); l'Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES-800); l'Association indépendante des employés(ées) de soutien de la Commission scolaire Western Québec (IAWQ-AIWQ); l'Union indépendante des employés de soutien de la Commission scolaire Lester B. Pearson ; et des associations représentant le personnel d'encadrement, soit la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE), l'Association québécoise du personnel de direction d'école (AQPDE), l'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES), l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), l'Association des administrateurs des écoles anglaises du Québec (AAESQ) et l'Association des cadres scolaires du Grand Montréal (ACSGM). La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a également été consultée.

Pour accéder au Guide pratique d'accompagnement : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-organismes/education/publications/violence-intimidation.

