MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Hydro-Québec annonce qu'elle intensifie ses travaux préparatoires et lance la construction du poste électrique de Côte-Saint-Luc. En incluant la nouvelle ligne de transport d'électricité de 18 km qui alimentera le poste, le projet représente un investissement de 740 M$. Ce projet majeur permettra d'améliorer la qualité du service et d'augmenter la capacité de tout le réseau dans les secteurs de Côte-Saint-Luc, de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, de Hampstead et de Montréal-Ouest.

Rappelons qu'Hydro-Québec est en mouvement depuis 2018 dans ce projet. Une vaste consultation du public a donné lieu à l'intégration des propositions du milieu. Nous sommes sur le point d'obtenir les dernières autorisations gouvernementales requises.

Le projet inclut les éléments suivants :

construction du poste de Côte-Saint-Luc à partir de juin ;

construction d'une ligne à 315 kV de 18 km ;

conversion du réseau de distribution à une tension supérieure au moyen de travaux parallèles en cours qui s'intensifieront dans les prochains mois.

Nos équipes s'affairent dès maintenant à la construction de massifs de distribution au pourtour de l'emplacement du futur poste. Nous procéderons également au démantèlement d'un pylône et d'une partie de la ligne électrique à 120 kV désormais inutilisée. Ces travaux préparatoires s'accentueront jusqu'au début de la construction du poste prévu pour juin, la mise en service devant avoir lieu en 2029.

D'autre part, Hydro-Québec va accélérer la conversion du réseau de distribution dans Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest et Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Nous sommes déjà à l'œuvre : dans le contexte des pannes des derniers jours, nous avons procédé au rehaussement de la capacité de deux lignes de distribution. Nous avons aussi terminé le remplacement d'un transformateur de puissance au poste de Hampstead.

L'intensification et l'accélération des travaux en vue de la mise en service du poste de Côte-Saint-Luc ne pourraient se faire sans la précieuse collaboration de nos partenaires et du public. Plusieurs chantiers sont ainsi à prévoir et notre clientèle d'affaires et institutionnelle sera également sollicitée pour la conversion de ses systèmes électriques à une tension supérieure. Notre équipe de projet sera en constante communication avec les acteurs du milieu pour annoncer toute l'information sur les chantiers et tenir compte de la réalité des collectivités durant les travaux.

Avec la collaboration de tous et de toutes, nous serons en mesure d'offrir un nouveau réseau électrique à ces secteurs afin de soutenir leur croissance et d'améliorer la qualité du service.

Citations

« La fiabilité de notre service est notre priorité et nous sommes conscients qu'elle est aussi celle de notre clientèle. On est avec vous! D'ici 2035, nous investirons plus de 5 G$ dans l'amélioration de la qualité du service dans l'île de Montréal. La capacité des postes électriques et des lignes de distribution de la métropole est en cours de rehaussement afin que chaque quartier bénéficie d'une infrastructure électrique moderne et robuste pour les décennies à venir. L'appui de nos partenaires et des collectivités d'accueil est plus que jamais essentiel à la réalisation de ce grand projet. »

-- Maxime Nadeau, directeur principal - Exploitation du réseau, Hydro-Québec

« À la suite des pannes récentes qui ont durement éprouvé nos citoyens et citoyennes, nous accueillons favorablement l'accélération de ces travaux essentiels par Hydro-Québec. Alors que Côte Saint-Luc s'apprête à entamer une phase de croissance importante avec plusieurs projets de redéveloppement résidentiel au cours de la prochaine décennie, il est impératif que la capacité électrique puisse soutenir cette expansion. Bien que ce chantier de grande envergure doive demander de la patience, la modernisation du réseau est une nécessité absolue pour garantir une fiabilité à long terme. Nous veillerons de près à ce qu'Hydro-Québec minimise les impacts sur la qualité de vie de nos résidentes et résidents actuels pendant cette transition. »

-- David Tordjman, maire de Côte Saint-Luc

« Les pannes prolongées de la fin janvier ont été extrêmement difficiles pour de nombreux résidents et résidentes de Notre-Dame-de-Grâce. Nous sommes soulagés de voir qu'Hydro-Québec reconnaît l'urgence de la situation et s'engage à intervenir rapidement au poste de Hampstead. Ces travaux sont un pas important pour réduire la fréquence et la durée des pannes et, surtout, pour offrir à la population un réseau plus fiable, essentiel à sa sécurité et à sa qualité de vie. »

-- Sonny Moroz, maire intérimaire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

« Montréal-Ouest accueille très favorablement l'accélération des travaux du nouveau poste d'Hydro-Québec desservant notre population. Après la longue panne de courant ayant affecté la majorité des résidentes et résidents du secteur nord de notre ville, cette annonce est signe d'une amélioration de la qualité du service, ainsi que de la collaboration et de la communication entre Hydro-Québec et les villes alimentées par le poste. »

-- Jonathan Cha, maire de Montréal-Ouest.

« La modernisation du réseau électrique est une condition incontournable pour répondre à la croissance soutenue de la demande d'énergie et assurer la résilience de nos infrastructures collectives. Les investissements annoncés par Hydro-Québec constituent une avancée structurante pour notre secteur. La Ville de Hampstead continuera de collaborer étroitement avec Hydro-Québec afin que ces travaux se traduisent par une fiabilité accrue du service et par la prévention de pannes majeures à l'avenir, dans le respect des réalités de notre collectivité. »

-- Jeremy Levi, maire de Hampstead

SOURCE Hydro-Québec

Informations : Hydro-Québec, Relations avec les médias, [email protected], 514 289-5005