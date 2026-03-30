Avis aux médias - Les secrétaires parlementaires Carlos Leitão et Karim Bardeesy participeront au sommet N3 English
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
30 mars, 2026, 16:47 ET
TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie Carlos Leitão participera au panel « L'avantage industriel du Canada » dans le cadre du sommet N3.
Date : Le mardi 31 mars 2026
Heure : 9 h 50 (heure de l'Est)
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, bâtiment Nord, salle A, scène principale
Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie Karim Bardeesy participera au panel « Donner les moyens aux innovateurs canadiens » dans le cadre du sommet N3.
Date : Le mercredi 1er avril 2026
Heure : 12 h 30 (heure de l'Est)
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, bâtiment Nord, salle A, scène principale
Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les organisateurs de l'événement pour confirmer leur présence :
Robbie MacLeod, directeur principal, NGen
[email protected]
613-297-3578
Leslie Stojsic, conseillère, relations avec les médias
[email protected]
416-274-1308
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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Victoria Morton, Conseillère principale aux communications, Cabinet de Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
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