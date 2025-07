OTTAWA, ON, le 17 juill. 2025 /CNW/ - En cette période d'incertitude économique croissante, les premiers ministres des provinces et territoires se réuniront du 21 au 23 juillet au Deerhurst Resort, à Huntsville, dans la région de Muskoka, en Ontario.

« En tant que président du Conseil de la fédération, je crois qu'il n'y a jamais eu de moment plus important pour accueillir mes homologues en Ontario afin de poursuivre le travail accompli pour protéger le Canada et notre économie. Cette rencontre sera une occasion de travailler ensemble à des moyens de répondre à la dernière menace du président Trump et de réaliser le plein potentiel de l'économie canadienne », a déclaré le premier ministre Doug Ford.

Les premiers ministres discuteront également de gestion des urgences, de sécurité énergétique, de souveraineté et de sécurité nationales, des relations Canada-États-Unis, de commerce intérieur et international, de mobilité de la main-d'œuvre, d'immigration, de santé et de sécurité publique.

Une conférence de presse de clôture est prévue le 23 juillet en après-midi.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

