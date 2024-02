OTTAWA, ON, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le député de Gatineau, l'honorable Steven MacKinnon, feront une annonce de financement pour soutenir la mise en valeur des combustibles propres à Gatineau, au Québec. Un point de presse suivra.

Date : 1er février 2024

Heure : 11 h 30 (HE)

Les journalistes sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]

