EDMONTON, AB, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre du Logement et de l'Infrastructure, l'honorable Gregor Robertson, et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Julie Dabrusin, feront une annonce au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, de concert avec la présidente de la Fédération canadienne des municipalités, Rebecca Bligh, en faveur des logements durables et abordables en Alberta. Un point de presse suivra.

Date : Mercredi 10 septembre 2025

Heure : 14 h 30 (HR)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources, Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected] ; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected] ; Relations avec les médias de la FCM, 613-907-6395, [email protected]