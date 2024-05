MONTRÉAL, le 24 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, et l'honorable Jean‑Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, organiseront un événement à Montréal pour souligner les investissements du gouvernement du Canada pour un régime national d'assurance médicaments.

Les ministres seront disponibles pour répondre aux questions des médias suivant leur rencontre avec un organisme de défense des droits et d'éducation populaire en matière de santé sexuelle et reproductive.

Date :

Le 24 mai 2024

Heure :

13 h à 13 h 45

Lieu :

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent s'entretenir avec les ministres de confirmer leur intérêt en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. Le lieu où se tiendra les entrevues sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur intérêt.

