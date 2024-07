OTTAWA, ON, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Avis aux médias - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, et l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, feront un point de presse à Saint-Ulric au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

L'annonce portera sur les mesures de soutien du gouvernement du Canada dans les domaines de la construction et de la réparation de logements abordables dans la région de la Gaspésie; un soutien qui sera également offert à plusieurs communautés autochtones à travers le Québec.

L'annonce sera suivie d'une rencontre avec les médias.

• Date : 30 juillet 2024 • Heure : 9 h, Heure de l'Est • Lieu : Résidence L'Entre Gens

6, rue de L'Entre-Gens

Saint-Ulric, Québec G0J 3H0

Personnes-ressources

Justine Lesage

Gestionnaire des enjeux

Cabinet de la ministre du Revenu national

justine.lesage @cra-arc.gc.ca

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Relations avec les médias

Société canadienne d'hypothèques et de logements

[email protected]

