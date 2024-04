TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Les représentants des médias et le grand public sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, fera une annonce concernant le logement et l'abordabilité.

Il sera en compagnie de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, de Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, et d'Adel Omar Dahmane, vice-recteur aux études et à la formation à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Les ministres Guilbeault, Champagne et Bibeau tiendront un point de presse après l'annonce.

Activité : Annonce et point de presse



Date : Le mercredi 24 avril 2024



Heure : 11 h 30 (HAE)



Lieu : Trois-Rivières (Québec)

Les représentants des médias et les membres du grand public désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada et seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

Le lieu où se tiendront l'annonce et le point de presse sera confirmé seulement à ceux qui se seront inscrits.

