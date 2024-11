OTTAWA, ON, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, la ministre la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, l'honorable Ya'ara Saks, ainsi que le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et député d'Ottawa--Centre, Yasir Naqvi, feront une annonce pour mettre plus d'argent dans vos poches, afin que vous puissiez acheter les choses dont vous avez besoin et épargner pour les choses que vous voulez.

Date:

Le vendredi 22 novembre 2024

Heure:

9 h (heure normale de l'Est)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias Transports Canda à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement de l'événement. On leur demande d'arriver 15 minutes avant l'annonce.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les média, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055