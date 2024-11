BÉCANCOUR, QC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - La présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice--Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne annonceront des investissements majeurs dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour le parc industriel et portuaire de Bécancour.

Ils seront accompagnés de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Christine Fréchette, du député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation), Donal Martel, du président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, Donald Olivier, et de la mairesse de Bécancour, Lucie Allard.

Date :

Lundi 18 novembre 2024

Heure :

9 h 00 (HNE)

Endroit :

Bécancour (Québec)

Les représentants des médias et les membres du public désirant être présents sont priés de s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada. Le lieu où se tiendra la conférence leur sera alors communiqué.

Note : Une occasion de prise d'images sera offerte à la fin de la conférence de presse. Un déplacement sera nécessaire pour accéder au lieu de prise d'images dans les installations portuaires, et qu'une pièce d'identité sera requise pour entrer dans la zone portuaire. Merci d'indiquer votre intérêt lors de votre inscription.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]