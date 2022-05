Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick soutiennent les communautés acadiennes et francophones

DIEPPE, NB, le 26 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, participera à une conférence de presse le vendredi 27 mai prochain. La ministre Petitpas Taylor annoncera un appui financier important visant à soutenir l'éducation postsecondaire francophone et la vitalité des communautés acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui désirent assister en personne à la conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur participation en transmettant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils représentent à [email protected] avant 16 h, le jeudi 26 mai 2022.

ACTIVITÉ : Conférence de presse DATE : Le vendredi 27 mai 2022 HEURE : 10 h LIEU : Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

Campus de Dieppe

505, rue du Collège

Dieppe (Nouveau-Brunswick)

Avis au sujet de la COVID-19 : Les journalistes qui souhaitent assister à la conférence de presse doivent porter le masque. De plus, ils ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (Médias seulement), veuillez communiquer avec : Marianne Blondin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]