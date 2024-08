GATINEAU, QC, le 6 août 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, et le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, l'honorable Bill Hogan, seront à Moncton pour faire une annonce concernant le Plan d'action pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

La ministre Sudds sera accompagnée par le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, l'honorable Dominic LeBlanc.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 7 août 2024



Heure : 11 h (HAA)



Lieu : Centre éducatif des trois chênes

620 Promenade McLaughlin

Moncton (Nouveau Brunswick)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant le mercredi 7 août 2024 à 10 h (HAA).

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Geneviève Lemaire, Attachée de presse et conseillère en communication, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]