Avis aux médias - Le SP Hogan participera au Forum sur les ressources naturelles de la Colombie-Britannique
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
21 janv, 2026, 12:00 ET
PRINCE GEORGE, BC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, participera à une discussion informelle dans le cadre du Forum sur les ressources naturelles de la Colombie-Britannique, en compagnie de Mike McDonald, associé et directeur de la stratégie chez Kirk & Co.
Date : 22 janvier 2026
Heure : 11 h 20 (HP)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
