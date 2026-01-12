RIYADH, Saudi Arabia, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, participera au Forum sur les minéraux du futur, qui se tiendra du 13 au 15 janvier 2026 en Arabie saoudite.

Lors du Forum, le SP Guay prendra part à la session ministérielle Dawn of a global cause: The role of governments in driving mineral supply. Seuls les représentants des médias qui auront obtenu leur accréditation au préalable pourront assister à la session.

Date : Mercredi 14 janvier 2026

Heure : 13 h (heure normale de l'Arabie)

Lieu : Centre de conférences international King Abdul Aziz

Scène principale de la conférence

Al Hada, Riyad 12912, Arabie saoudite

