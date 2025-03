Avis aux médias - Le soutien à domicile au Québec : une affaire de cœur !

MONTRÉAL, le 17 mars 2025 /CNW/ - Alors que la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés s'affaire à rédiger la nouvelle politique nationale en soutien à domicile (SAD), de plus en plus de voix s'élèvent pour demander qu'un vrai virage vers un SAD public prenne enfin forme au Québec. Dans ce contexte se tiendra le

3e Forum sur les soins à domicile organisé par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

De nombreux intervenants issus de divers secteurs seront là pour partager leurs analyses et leurs perspectives sur les soins à domicile au Québec.

Aide-mémoire :

Quoi : Forum sur le soutien à domicile Qui : Anne Plourde, chercheuse associée à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS)

Louise Boivin, professeure au Département de relations industrielles de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) et membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT).

Des auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) Quand : Mardi 18 mars de 9 h à 16 h Où : En ligne sur la plateforme Zoom.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

