SHERBROOKE, QC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, et à l'honorable Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et whip adjointe du gouvernement, dans le cadre d'une annonce de financement concernant les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour améliorer le système de recherche et de sauvetage du Canada.

Un point de presse suivra l'annonce.

Événement : En personne

Date : Vendredi 27 février 2026

Heure : 10 h 15 (HNE)

Lieu :

Agora de la Bibliothèque Roger-Maltais (B1 2002)

Pavillon Georges-Cabana (édifice B1), Campus principal de l'Université de Sherbrooke

2500, boulevard de l'Université

Sherbrooke (Québec)

Remarque à l'intention des médias :

Les représentants des médias accrédités doivent arriver 20 minutes avant l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. Une pièce d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Préparez-vous sur X

Suivez Prêt en cas d'urgence au Canada sur Facebook

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 343-574-6781, [email protected]; Relations avec les médias Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]