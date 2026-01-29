Le secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA rencontrera d'importants partenaires à Vancouver afin de poursuivre la coordination en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 26™.

GATINEAU, QC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, sera à Vancouver vendredi et samedi afin de poursuivre la collaboration avec des partenaires clés à l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 26™.

Le secrétaire d'État prendra part à une série de rencontres avec des partenaires chargés de l'organisation de la Coupe et des représentants du gouvernement. Il visitera également les sites de compétition afin de discuter des préparatifs, notamment l'état de préparation de la ville hôte et les domaines de coopération continue.

