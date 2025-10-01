QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, accueillera, à Québec, les 4, 5 et 6 octobre prochains, son homologue, le premier ministre de l'Ontario, les gouverneurs de New York, du Michigan, du Wisconsin et de la Pennsylvanie ainsi que les chefs de délégation de l'Ohio, de l'Illinois et du Minnesota à l'occasion du Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent (CGPMGLSL).

Les membres des médias qui souhaitent participer à cet événement doivent s'inscrire avant 15 h le vendredi 3 octobre 2025, via le lien suivant : Registration Great Lakes Governors and Premiers.

Activités ouvertes aux médias

Le samedi 4 octobre

Vers 15 h 45 Mêlée de presse du premier ministre du Québec, François Legault

Quai Murphy, Lévis Le dimanche 5 octobre

9 h 00 à Prises de parole et séances plénières - Prise d'images 16 h 30 Château Frontenac - Salle de bal



Le lundi 6 octobre

Vers 9 h 30 Conférence de presse de clôture

Château Frontenac*

*À noter qu'il sera possible d'assister à distance à la conférence de presse. Un lien Zoom sera transmis aux médias intéressés.

À propos du Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Créé en 1983, le Conseil des gouverneurs des Grands Lacs, devenu en 2015 la CGPMGLSL, est une conférence bisannuelle de haut niveau et un forum stratégique pour le Québec dans le développement et l'approfondissement de ses relations avec des partenaires de premier plan : Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvanie et Wisconsin.

La CGPMGLSL est active dans les domaines de la gestion de l'eau, du développement économique régional, de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes et des infrastructures.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451, [email protected]; Information : Relations médias : Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca/international, [email protected]