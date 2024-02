CHURCHILL, MB, le 21 févr. 2024 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, et l'honorable Wab Kinew, premier ministre du Manitoba, annonceront un soutien destiné à l'Arctic Gateway Group pour la maintenance continue et l'exploitation du chemin de fer de la baie d'Hudson.

Date :

Le 23 février 2024

Le premier ministre Kinew et le ministre Vandal annoncent un soutien destiné à l’Arctic Gateway Group dans le Nord du Manitoba (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Heure :

11 h (HC)

Endroit :

Port de Churchill

1, chemin Axworthy, Churchill (Manitoba)

Les représentants des médias peuvent participer par Zoom.

Envoyez un courriel à [email protected] d'ici 9 h, ce vendredi, pour confirmer votre présence et recevoir les coordonnées.

