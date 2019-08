Avis aux médias - Le ministre Wilkinson fera une importante annonce à Iqaluit concernant le futur de la Garde côtière canadienne

IQALUIT, le 1er août 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Catherine McKenna, feront une annonce importante concernant l'avenir de la Garde côtière canadienne.

Date : Vendredi 2 août 2019 Heure : 10 h (heure locale) Lieu : Sur les collines près (au sud) de l'aréna des Jeux d'hiver de l'Arctique,

surplombant la baie Frobisher Bay, à Iqaluit

NOTE : En cas de mauvais temps, cette annonce aura lieu au Collège de l'Arctique du Nunavut - Campus Nunatta *un avis sera envoyé aux médias avant 8 h, heure locale.

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook,Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Jocelyn Lubczuk, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-548-7863, Jocelyn.lubczuk@dfo-mpo.gc.ca; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca

Related Links

http://www.dfo-mpo.gc.ca