Avis aux médias - Le ministre Wilkinson fera une annonce à Saskatoon concernant le Fonds de la nature

SASKATOON, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce concernant le Fonds de la nature en appui à la conservation des espèces aquatiques en péril.

Les médias sont invités à assister à l'événement.

Date : 4 septembre 2019



Heure : 15 h (heure locale)



Lieu : Wright Construction Riverfront Stage

River Landing - à l'ouest du pont Senator Sid Buckwold

Saskatoon (Saskatchewan)

Directement au sud de l'intersection de l'avenue A Sud et du croissant Spadina Ouest

SOURCE Pêches et Océans Canada - Région du Centre et Arctique

Renseignements: Jocelyn Lubczuk, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-548-7863, Jocelyn.lubczuk@dfo-mpo.gc.ca; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Région du Centre et de l'Arctique, 204-984-4715, XCA.Media@dfo-mpo.gc.ca