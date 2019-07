Avis aux médias - Le ministre Sohi participera à la Conférence annuelle des ministres de l'énergie et des mines

OTTAWA, le 12 juill. 2019 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, et son secrétaire parlementaire, Paul Lefebvre, participeront à la Conférence des ministres de l'énergie et des mines (CMEM) à Cranbrook, en Colombie-Britannique, du 15 au 17 juillet 2019.

Le ministre Sohi coprésidera la CMEM 2019 avec la ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique, l'honorable Michelle Mungall. Cette année, la Conférence portera sur la compétitivité et l'innovation dans les secteurs de l'énergie et des mines du Canada.

Les coprésidents tiendront une conférence de presse pour clôturer l'événement.

Date : Le mercredi 17 juillet 2019 Heure : 16 h HAR



Lieu : Club de golf St. Eugene

St. Eugene Pavilion

7777, chemin Mission

Cranbrook (Colombie-Britannique)

V1C 7E5



Par téléconférence : 1-866-805-7923 Code d'accès : 1753352#

