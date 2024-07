OTTAWA, ON, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, se rendra à Londres, au Royaume-Uni, pour participer à l'inauguration du pavillon du Canada au Salon international de l'aéronautique de Farnborough. Le ministre rencontrera des chefs de file de l'industrie aérospatiale canadienne et la nouvelle secrétaire d'État aux Transports, Louise Haigh.

Date : du 20 au 24 juillet 2024

Lieu : Royaume-Uni

SOURCE Transport Canada - Ottawa

