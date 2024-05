HAMILTON, ON, le 30 mai 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, et le secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Niagara Centre, Vance Badawey, feront une importante annonce de financement au port de Hamilton.

Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.

Date :

Le vendredi 31 mai 2024

Heure :

10 h (heure avancée de l'est)

Endroit :

Le port de Hamilton - quai 25 (Gateway South)

Boulevard Eastport

Hamilton (Ontario)

L8L 7S4

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Renseignements: Personnes-ressources; Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected] ; Relations avec les média : Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055