GATINEAU, QC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et des Aînés, l'honorable Seamus O'Regan Jr., sera à Victoria pour rencontrer des aînés et fera une annonce sur le logement.

Le ministre sera accompagné l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, et l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 3 avril 2024 Heure : 11 h 20 (HAP) Lieu : Veterans Memorial Lodge 4579 Chatterton Way Victoria (Colombie-Britannique)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 10 h (HAP) le mercredi 3 avril 2024.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: (médias seulement) : Hartley Witten, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]