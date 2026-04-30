Avis aux médias - Le ministre MacKinnon présente les mesures de la Mise à jour économique du printemps de 2026 à Ottawa English
Nouvelles fournies parTransport Canada - Ottawa
30 avr, 2026, 12:27 ET
OTTAWA, ON, le 30 avril 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, soulignera les récentes mesures de la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous pour protéger les droits des passagers aériens.
Date :
Le vendredi 1er mai 2026
Heure :
11 h 45 (heure avancée de l'Est)
Endroit :
Les représentants des médias et les autres personnes désirant assister à cet événement doivent s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.
Note à l'intention des médias
- Veuillez indiquer « RSVP pour l'événement du 1er mai » dans l'objet du courriel.
- Les détails concernant le lieu de l'événement vous seront communiqués une fois que vous serez inscrit.
Consultez le site web de Transports Canada.
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SOURCE Transport Canada - Ottawa
Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Bureau de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]
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