OTTAWA, ON, le 13 déc. 2024 Le ministre du Travail et des Aînés, Steven MacKinnon, tiendra un point de presse afin de faire le point sur la situation dans le conflit de travail entre le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) et Postes Canada.

Date : Le vendredi 13 décembre 2024 Heure : 10 h 00 (HAE) Lieu : Pièce 325 Édifice Wellington, Colline du Parlement

180 rue Wellington Ottawa, ON

Les représentants des médias doivent être des membres accrédités de la Tribune de la presse pour accéder au site où aura lieu le point de presse. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent écrire à l'adresse [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Matthieu Perrotin, Conseiller principal en communications et attaché de presse Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]