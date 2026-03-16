MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Joël Lightbound, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, appuiera une annonce concernant les minéraux critiques à Montréal (Québec). Il sera accompagné du secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, ainsi que de représentantes de la Banque de l'infrastructure du Canada et d'Exportation et développement Canada. Un point de presse suivra.

Date : Mardi 17 mars 2026

Heure : 10 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]