Avis aux médias - Le ministre Lametti annonce des investissements dans des partenariats de recherche sur les océans pour Concordia et McGill

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, et député de LaSalle--Émard--Verdun, l'honorable David Lametti, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce relative à des investissements dans la recherche sur les océans pour les universités Concordia et McGill.

Les médias sont invités à y assister. Le Ministre sera disponible pour répondre aux questions après l'annonce.

Date : Le jeudi 29 août 2019



Heure : 15 h (heure locale)



Lieu : Université Concordia, Salle EV 2-309

1455, boulevard de Maisonneuve O

Montréal (Qc) H3G 1M8

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook,Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Jocelyn Lubczuk, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-548-7863, Jocelyn.lubczuk@dfo-mpo.gc.ca; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca

Related Links

http://www.dfo-mpo.gc.ca