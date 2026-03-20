Avis aux médias - Le ministre Hodgson sera à Houston, au Texas, pour la conférence CERAWeek English

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Ressources naturelles Canada

20 mars, 2026, 13:58 ET

HOUSTON, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, se rendra à Houston, au Texas, pour la conférence CERAWeek.

Les journalistes inscrits à CERAWeek sont invités à assister aux activités suivantes :

Lundi 23 mars 2026

Ouverture officielle de la Maison du Canada

Heure :       

10 h HC

 

Lieu :         

Maison du Canada - salle 371A/B (Agora)
Centre des congrès George R. Brown
1001 Avenida de las Americas

Table ronde sur le gaz naturel de l'Alberta

Heure :       

14 h 30 HC

 

Lieu :         

Salle 371-E, salle de réunion Agora
Centre des congrès George R. Brown
1001 Avenida de las Americas

Entrevue en direct avec Politico

Heure :       

16 h HC

 

Lieu :         

Tom's Watch Bar
Salle 161 (niveau G)
1201, rue Caroline

Pour suivre l'événement à distance, veuillez contacter [email protected] afin d'obtenir le lien vers la diffusion en direct.

Mardi 24 mars 2026

Débat d'experts : Ce que le monde recherche - Bâtir l'avenir énergétique du Canada

Heure :       

9 h HC

Lieu :         

Maison du Canada - salle 371A/B (Agora)
Centre des congrès George R. Brown
1001 Avenida de las Americas

Débat d'experts sur les mouvements de capitaux pour financer le supercycle des infrastructures

Heure :       

12 h 20 HC

 

Lieu :         

Spotlight, Niveau 2
Hôtel Hilton Americas
1600, rue Lamar

Entrevue : balado d'ARC Energy

Heure :       

17 h 15 HC

 

Lieu :         

Maison du Canada - salle 371A/B (Agora)
Centre des congrès George R. Brown
1001 Avenida de las Americas

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]

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