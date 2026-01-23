Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
23 janv, 2026, 16:41 ET
GOA, INDE, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, se rendra en Inde du 27 au 30 janvier 2026 où il participera à l'édition 2026 de l'India Energy Week, qui se tiendra à Goa, avant de se rendre à New Delhi, en Inde.
Les médias sont invités à participer aux événements suivants :
Session ministérielle : Tracer la voie dans l'incertitude
Date : Mardi 27 janvier 2026
Heure : 11 h (heure locale)
Lieu : Goa, Inde (en personne seulement)
Discussion sur l'énergie : Canada-Inde : Établir des partenariats fiables en matière de carburants à faible teneur en carbone et de minéraux critiques pour le Sud global
Date : Mercredi 28 janvier 2026
Heure : 12 h (heure locale)
Lieu : Goa, Inde (en personne seulement)
Point de presse virtuel
Date : Vendredi 30 janvier 2026
Heure : 12 h 15 (HE)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
