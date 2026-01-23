GOA, INDE, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, se rendra en Inde du 27 au 30 janvier 2026 où il participera à l'édition 2026 de l'India Energy Week, qui se tiendra à Goa, avant de se rendre à New Delhi, en Inde.

Les médias sont invités à participer aux événements suivants :

Session ministérielle : Tracer la voie dans l'incertitude

Date : Mardi 27 janvier 2026

Heure : 11 h (heure locale)

Lieu : Goa, Inde (en personne seulement)

Discussion sur l'énergie : Canada-Inde : Établir des partenariats fiables en matière de carburants à faible teneur en carbone et de minéraux critiques pour le Sud global

Date : Mercredi 28 janvier 2026

Heure : 12 h (heure locale)

Lieu : Goa, Inde (en personne seulement)

Point de presse virtuel

Date : Vendredi 30 janvier 2026

Heure : 12 h 15 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]