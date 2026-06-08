Avis aux médias - Le ministre Hodgson prononcera un discours d'ouverture lors du Global Energy Show de 2026

CALGARY, AB, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, prononcera un discours d'ouverture lors du Global Energy Show de 2026. L'événement sera ouvert aux médias.

Date : Mardi 9 juin 2026

Heure : 10 h 30 (HR)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable auprès des organisateurs du Global Energy Show.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]