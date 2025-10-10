OTTAWA, ON, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Du 14 au 17 octobre 2025, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, dirigera une mission ministérielle au Mexique. Le ministre se rendra à Mexico, où il discutera avec ses homologues provinciaux et des représentants de l'industrie qui participeront à l'Accord trinational plus tard cette semaine-là. Il se rendra ensuite à Guadalajara pour poursuivre ses activités de mobilisation auprès d'intervenants mexicains importants.

Cette visite visera à renforcer davantage les relations bilatérales du Canada et à élargir la coopération agricole, dans le prolongement de la rencontre qui a eu lieu en septembre entre le premier ministre Carney et la présidente Sheinbaum, au cours de laquelle le Plan d'action Canada-Mexique 2025-2028 a été annoncé.

Au Mexique, le ministre MacDonald rencontrera Julio Berdegué, secrétaire à l'Agriculture et au Développement rural, et Javier Calderon, directeur du Service national de la salubrité, de l'innocuité et de la qualité des aliments. Ils se concentreront sur la diversification et la croissance des échanges commerciaux entre les deux pays.

Le ministre MacDonald rencontrera également des chefs d'entreprise et des acteurs locaux afin de promouvoir les produits agricoles et agroalimentaires canadiens, de renforcer les relations bilatérales et d'explorer les possibilités d'intérêt mutuel.

« Le Canada et le Mexique entretiennent un partenariat solide, forgé par des années de collaboration et plus de trois décennies de libre-échange. Ce voyage vise à renforcer davantage nos liens, à développer nos relations et à créer des débouchés qui favoriseront la croissance et la prospérité de nos deux pays. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

